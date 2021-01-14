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Снежная зима и мороз - плюс для аграриев

14.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни агрономы сельхозорганизаций уделяют повышенное внимание озимым зерновым культурам. Их по всей Минской области засеяли на 6 % больше, чем в прошлом агросезоне. По словам специалистов, снежный покров, который образовался  в последние дни, позволит растениям лучше перезимовать. Тем более что именно озимые дают большую урожайность. Перезимовку на открытом грунте проходят и некоторые культуры в Институте овощеводства Академии наук Беларуси. Одна из новинок ученых - лук порей, который становится все более популярным на белорусском рынке. 

2021 год ученые, фермеры и садовники со всего мира проведут под знаком Международного года овощей и фруктов. Кстати, у нашего Института овощеводства в государственном реестре 102 сорта и 29 гибридов по 34  овощным культурам.  

 
 
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В эти дни агрономы сельхозорганизаций уделяют повышенное внимание озимым зерновым культурам. Их по всей Минской области засеяли на 6 % больше, чем в прошлом...
 
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