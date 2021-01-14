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В Горках Могилевской области открыли детский дом семейного типа
14.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОльга Дроздова уже 17 лет воспитывает оставшихся без попечения родителей детей. 11 ребят из них уже стали ее выпускниками. Сейчас здесь проживают четверо приемных детей. Бытовая техника, мебель, сладости от руководства области, района и меценатов вручены новоселам.
Ольга Дроздова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: "Я благодарю всех, кто участвовал от строительства до благоустройства дома, участка. Он настолько большой, что настолько и приятно. Получаешь удовольствие от каждой комнаты. От каждого уголочка".
Леонид Мартынюк, помощник президента Беларуси - инспектор по Могилевской области: "Социально направленная политика позволяет в таких домах ребенку ощутить благо семьи. А, имея это благо, понимая его, ребенок вырастает настоящим гражданином. Здоровья, хорошо учиться и стать достойными гражданами Республики Беларусь".
Новый дом стал 52-м в Могилевской области, где воспитываются более полутысячи приемных детей.
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Ольга Дроздова уже 17 лет воспитывает оставшихся без попечения родителей детей. 11 ребят из них уже стали ее выпускниками. Сейчас здесь проживают четверо приемных...
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