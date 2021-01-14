ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Горках Могилевской области открыли детский дом семейного типа

14.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ольга Дроздова уже 17 лет воспитывает оставшихся без попечения родителей детей. 11 ребят из них уже стали ее  выпускниками. Сейчас здесь проживают четверо приемных детей. Бытовая техника, мебель, сладости от руководства области, района и меценатов вручены новоселам. 

Ольга Дроздова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: "Я благодарю всех, кто участвовал от строительства до благоустройства дома, участка. Он настолько большой, что настолько и приятно. Получаешь удовольствие от каждой комнаты. От каждого уголочка".

Леонид Мартынюк, помощник президента Беларуси - инспектор по Могилевской области: "Социально направленная политика позволяет в таких домах ребенку ощутить благо семьи. А, имея это благо, понимая его, ребенок вырастает настоящим гражданином. Здоровья, хорошо учиться и стать достойными гражданами Республики Беларусь".

В Горках Могилевской области открыли детский дом семейного типа


Новый дом стал 52-м в Могилевской области, где воспитываются более полутысячи приемных детей.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга Дроздова уже 17 лет воспитывает оставшихся без попечения родителей детей. 11 ребят из них уже стали ее  выпускниками. Сейчас здесь проживают четверо приемных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ушел из жизни народный художник беларуси Леонид Щемелев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by