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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Горках Могилевской области открыли детский дом семейного типа Ольга Дроздова уже 17 лет воспитывает оставшихся без попечения родителей детей. 11 ребят из них уже стали ее выпускниками. Сейчас здесь проживают четверо приемных...

Ольга Дроздова уже 17 лет воспитывает оставшихся без попечения родителей детей. 11 ребят из них уже стали ее выпускниками. Сейчас здесь проживают четверо приемных детей. Бытовая техника, мебель, сладости от руководства области, района и меценатов вручены новоселам.Новый дом стал 52-м в Могилевской области, где воспитываются более полутысячи приемных детей.