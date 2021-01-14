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Данные Минздрава по COVID-19 на 14 января
14.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси за сутки зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 2314. С начала пандемии в нашей стране 219 тысяч 663 человека заболели, выздоровели 202 тысячи 446. Умерли 1 тысяча 554 пациента. Только за минувшие сутки сделано 24 тысячи 668 тестов.
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 2314. С начала пандемии в нашей стране 219 тысяч 663 человека заболели, выздоровели 202 тысячи 446....
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