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«Цель - похудеть, мы даже не говорили о политике». Что с витеблянками, задержанными на прогулке в лесу
14.01.2021 20:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суды в Витебске 14 января начали рассматривать дела шести женщин, задержанных 13 января
Напомним, утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Волоткевич, Елене Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.
Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».
Татьяну Северинец хотели судить вечером 13 января, но процесс перенесли на 19 января, ее отпустили домой.
Пенсионерку Тамару Ильину из РОВД на скорой отвезли в больницу. Как рассказали TUT.BY ее друзья, женщина лежит в кардиологии.
Остальных женщин доставили в ИВС — до судов 14 января. За процессами
Суд Первомайского района Витебска рассмотрел дело Елены Косновой по скайпу. Женщина не согласилась с протоколом и сообщила, что приехала в лес заниматься спортом:
— Мы даже не говорили о политике. У меня была единственная цель: похудеть. В руках я не держала никаких полотнищ, и никакого пикетирования не было.
Судья Вероника Борисова объединила дела Косновой и Северинец в одно. Процесс состоится 19 января. Около 12.30 Елену Коснову отпустили из изолятора.
Аналогичное решение, но уже во второй половине дня, в отношении Людмилы Каминской, Людмилы Волоткевич, Раисы Кухто вынес и суд Октябрьского района Витебска. Судья Владимир Цариков постановил рассмотреть три дела в отношении женщин в одном судебном заседании. Оно пройдет 20 января. Около 15.00 задержанных отпустили из ИВС.
Стоит отметить, что четыре женщины, находившиеся в ИВС, почти сутки до судов ничего не ели: силовики отказались принимать передачи, сообщили правозащитники.
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«Цель - похудеть, мы даже не говорили о политике». Что с витеблянками, задержанными на прогулке в лесу
Суды в Витебске 14 января начали рассматривать дела шести женщин, задержанных 13 января в пригородном лесу во время занятий со скандинавскими палками. Четыре из них...
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