Кочанова: За неустановленную символику будут наказывать административно

Источник материала: Tut.by

В Беларуси есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная, заявила председатель Совета республики Наталья Кочанова, которой на прямую линию 14 января дозвонилось издание Office Life .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кочанова подтвердила подписание новых законодательных актов: «Да, это правда. Будут применяться меры административного, пока административного, воздействия за размещение неустановленной символики».

— У нас есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены. Это уже подписали, сейчас мы будем в средствах массовой информации давать разъяснения, чтобы люди понимали. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд. У нас есть установленная государственная символика, она может использоваться, — сказала Кочанова.

Она отметила, что в стране есть службы и органы власти, которые видят, кто какую символику использует.

— Вы же видите, что город (Минск. — Прим. ред.) уже зачистили, и хорошо зачистили. У нас есть закон, определяющий государственную символику: герб, флаг, гимн. Все остальное считается неустановленной символикой. Поэтому за нее будут привлекать к ответственности, — передает слова Кочановой Office Life.

Отметим, что Кочанова использовала формулировку «неустановленная символика», до этого в КоАП фигурировало понятие «запрещенная».

14 января Александр Лукашенко подписал Кодексы по вопросам административной ответственности, сообщил телеграм-канал «Пул Первого» . Отмечается, что в документе предусмотрена ответственность за использование запрещенной символики: штраф за флаг на балконе 580 рублей для физлиц и 1740 для юрлиц. Сам документ еще не опубликован.

Ранее мы писали, что в административное законодательство хотят ввести статью «Незаконное использование флагов, вымпелов, эмблем, изготовление, распространение плакатов, эмблем и символов». Что имеют в виду разработчики закона? «Использование флагов или вымпелов, не зарегистрированных в установленном порядке, а также плакатов, эмблем и символов, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, а равно изготовление или распространение таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов». За это предлагалось назначить наказание — штраф от 5 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 базовых величин, а на юрлицо — от 20 до 60 базовых величин.

В МВД сегодня сообщили , что новые КоАП и ПИКоАП направлены на усиление предупредительной функции административного законодательства и снижение количества фактов привлечения к ответственности. Правонарушения разделили на три категории в зависимости от степени их опасности:

проступки (например, переход дороги в неположенном месте). За их совершение в первый раз будут применяться профилактические меры — предупреждение, устное замечание и иные;

значительные (например, нарушение правил маневрирования), за которые в зависимости от ситуации могут применяться как штраф, так и предупреждение;

грубые (например, вождение в нетрезвом виде), за которые сразу предусмотрены жесткие меры ответственности.