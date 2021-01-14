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Кочанова: За неустановленную символику будут наказывать административно
14.01.2021 20:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная, заявила председатель Совета республики Наталья Кочанова, которой на прямую линию 14 января дозвонилось издание
Кочанова подтвердила подписание новых законодательных актов: «Да, это правда. Будут применяться меры административного, пока административного, воздействия за размещение неустановленной символики».
— У нас есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены. Это уже подписали, сейчас мы будем в средствах массовой информации давать разъяснения, чтобы люди понимали. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд. У нас есть установленная государственная символика, она может использоваться, — сказала Кочанова.
Она отметила, что в стране есть службы и органы власти, которые видят, кто какую символику использует.
— Вы же видите, что город (Минск. — Прим. ред.) уже зачистили, и хорошо зачистили. У нас есть закон, определяющий государственную символику: герб, флаг, гимн. Все остальное считается неустановленной символикой. Поэтому за нее будут привлекать к ответственности, — передает слова Кочановой Office Life.
Отметим, что Кочанова использовала формулировку «неустановленная символика», до этого в КоАП фигурировало понятие «запрещенная».
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- У нас есть закон, определяющий государственную символику: герб, флаг, гимн. Все остальное считается неустановленной символикой. Поэтому за нее будут привлекать к...
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