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В тысячах белых роз сегодня утопал весь Свято-Духов собор. Верующие из всей страны - духовенство, руководящий корпус и сотни православных - приходили в храм выразить уважение и благодарность за возрождение духовной жизни страны. Божественная литургия началась ранним утром. Возглавил ее Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Служба, совмещенная с чином отпевания, длилась 4 часа.









Телеканал "Беларусь 3" транслировал богослужение в прямом эфире

Митрополита Филарета похоронят на территории Жировичского монастыря

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верующие простились с митрополитом Филаретом. В тысячах белых роз утопал весь Свято-Духов собор В тысячах белых роз сегодня утопал весь Свято-Духов собор. Верующие из всей страны - духовенство, руководящий корпус и сотни православных - приходили в храм...

Для тех, кто не смог присутствовать в храме, телеканалтранслировал богослужение в прямом эфире. И уже после панихиды о земном пути митрополита Филарета клирики продолжили заупокойную службу, в перерывах - с чтением Евангелия.Вечером гроб с телом почетного Патриаршего Экзарха перевезли в Успенский Жировичский монастырь - утром там пройдет прощальная панихида. Параллельно службы проведут во всех храмах и монастырях страны. Тело умершего митрополита Филарета предадут земле за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря. Ближайшие 40 дней Белорусская православная церковь призывает верующих молиться об упокоении владыки.