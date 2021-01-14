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Верующие простились с митрополитом Филаретом. В тысячах белых роз утопал весь Свято-Духов собор
14.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В тысячах белых роз сегодня утопал весь Свято-Духов собор. Верующие из всей страны - духовенство, руководящий корпус и сотни православных - приходили в храм выразить уважение и благодарность за возрождение духовной жизни страны. Божественная литургия началась ранним утром. Возглавил ее Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Служба, совмещенная с чином отпевания, длилась 4 часа.
Телеканал "Беларусь 3" транслировал богослужение в прямом эфиреДля тех, кто не смог присутствовать в храме, телеканал
Митрополита Филарета похоронят на территории Жировичского монастыряВечером гроб с телом почетного Патриаршего Экзарха перевезли в Успенский Жировичский монастырь - утром там пройдет прощальная панихида. Параллельно службы проведут во всех храмах и монастырях страны. Тело умершего митрополита Филарета предадут земле за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря. Ближайшие 40 дней Белорусская православная церковь призывает верующих молиться об упокоении владыки.
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В тысячах белых роз сегодня утопал весь Свято-Духов собор. Верующие из всей страны - духовенство, руководящий корпус и сотни православных - приходили в храм...
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