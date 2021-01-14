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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закрепление молодых кадров в агропромышленном комплексе Минской области Сельхозорганизации Минской области усиливают рабочие коллективы молодыми специалистами. Причем им доверяют и должности руководителей. Так, в хозяйство "Кухчицы"...

Сельхозорганизации Минской области усиливают рабочие коллективы молодыми специалистами. Причем им доверяют и должности руководителей. Так, в хозяйство "Кухчицы" Клецкого района в феврале придут агрономы, зоотехник и энергетик. У каждого молодого человека уже есть опыт практики в том же хозяйстве, которое и станет его первым рабочим местом. Среди факторов поддержки - свое жилье, а также хороший заработок - а это более тысячи рублей.Зимой у аграриев хватает работы: агрономы планируют структуру посевов и накапливают минеральные удобрения, а механизаторы ремонтируют технику и готовят агрегаты к посевной. Кстати, в этом году сельхозпредприятия Минской области получат и новые тракторы и комбайны белорусского производства.