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Закрепление молодых кадров в агропромышленном комплексе Минской области

14.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сельхозорганизации Минской области усиливают рабочие коллективы молодыми специалистами. Причем им доверяют и должности руководителей. Так, в хозяйство "Кухчицы" Клецкого района в феврале придут агрономы, зоотехник и энергетик. У каждого молодого человека уже есть опыт практики в том же хозяйстве, которое и станет его первым рабочим местом. Среди факторов поддержки - свое жилье, а также хороший заработок - а это более тысячи рублей.  

Сергей Здрок, директор ОАО "Кухчицы": "Они хотят реализовать себя, показать себя. Вот им ставишь планку - получить от коровы 30 литров. Это была такая задача на роботизированной ферме. И они взяли! На одной робот получает 31, а на другой уже 33 есть! Мы и дальше работаем, вот мы пригласили молодежь по распределению, и снова 9 берем на практику из Гродненского аграрного университета". 

Зимой у аграриев хватает работы: агрономы планируют структуру посевов и накапливают минеральные удобрения, а механизаторы ремонтируют технику и готовят агрегаты к посевной. Кстати, в этом году сельхозпредприятия Минской области получат и новые тракторы и комбайны белорусского производства. 

 
 
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Сельхозорганизации Минской области усиливают рабочие коллективы молодыми специалистами. Причем им доверяют и должности руководителей. Так, в хозяйство "Кухчицы"...
 
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