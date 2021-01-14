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Прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси
14.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня главный православный храм страны принимает сотни верующих. С почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополитом Филаретом прощаются здесь с самого утра. Божественная литургия с чином отпевания длилась 4 часа. Для тех, кто не смог присутствовать в храме,
Служба продолжится ближайшие три часа, после этого гроб с телом почетного Патриаршего Экзарха перевезут в Успенский Жировичский монастырь.
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Сегодня главный православный храм страны принимает сотни верующих. С почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополитом Филаретом прощаются здесь с самого...
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