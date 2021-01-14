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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Сегодня главный православный храм страны принимает сотни верующих. С почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополитом Филаретом прощаются здесь с самого...

Сегодня главный православный храм страны принимает сотни верующих. С почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополитом Филаретом прощаются здесь с самого утра. Божественная литургия с чином отпевания длилась 4 часа. Для тех, кто не смог присутствовать в храме,транслировал панихиду в прямом эфире. Сейчас в соборе без перерыва читают Евангелие, продолжается и заупокойное богослужение. Люди несут в знак памяти и благодарности белые розы.Служба продолжится ближайшие три часа, после этого гроб с телом почетного Патриаршего Экзарха перевезут в Успенский Жировичский монастырь.