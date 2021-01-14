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Работа ведется с пяти аэродромов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартовала совместная подготовка родов войск и специальных войск ВВС и ПВО Военные отрабатывают вопросы применения новых образцов вооружения, техники в условиях радиоэлектронных помех. Для этого создана сложная воздушная обстановка с...

Военные отрабатывают вопросы применения новых образцов вооружения, техники в условиях радиоэлектронных помех. Для этого создана сложная воздушная обстановка с помощью реальной авиации.Кроме авиации, задействованы зенитно-ракетные комплексы, подразделения РЭБ. Особенности совместной подготовки - работа по маловысотным и малоскоростным целям - это беспилотники и шары-зонды. Отмечается, что все условия, которые ставятся перед военными, взяты из современных конфликтов в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и отвечают на актуальные вызовы.Опыт, полученный личным составом, будет использован во время совместного с Россией учения "Запад-2021". Сегодня и завтра будет организовано движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач и обратно в пункты постоянной дислокации.