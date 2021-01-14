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"Ложь беглых". О разборках белорусской оппозиции продолжают рассказывать наши коллеги с телеканала ОНТ

14.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тема сегодняшнего выпуска - судьба штаба Бабарико,  точнее, борьба этих людей за влияние и европейские деньги. После ареста Виктора Дмитриевича часть идейных отвалилась за невозможностью выполнения задачи. Другая часть склоняется к риторике Юрия Воскресенского о том, что все это было большим обманом, и примкнула к нему. Третья часть бабариканцев разошлась по разным лагерям и всяким советам да штабам. А кто-то по пути наименьшего сопротивления уехал за границу и там продолжает романтическую подрывную деятельность. У них конечно, тоже есть свой фонд солидарности, т.е. деньги на существование имеются. И в этом фонде легко обнаружить след уже известного нам Андрея Стрижака. Новые факты о нем раскрылись благодаря Любови Шибаршиной. Она, кстати, не выехала из Беларуси, но старалась. 

Любовь Шибаршина: "Смотрите, что делает Стрижак, как минимум финансовая схема. Т.е. есть определенные скидки, если это оплачивается безналом, если берутся какие-то номера, например, 10 штук, на определенное время. Есть определенный порядок скидок. Естественно, релоканты об этом не знают. Они оплачивают, причем оплачивают из денег, которые он им дает. Т.е. он им дает,  а потом эту разницу кладет себе в карман. Скорее всего, конечно, там все договорено через Юркаса… ммм Юркониса, этого литовца. Ну, как вариант. Еще один вариант, что это лично в Hilton договорено. Поэтому я хочу, чтобы мне дали контакты их головного офиса, чтобы они прислали проверку в Hilton литовский, разобраться, что там вообще происходит. Потому что это серьезное нарушение, если они непонятно через кого сдают номера".

Журналисты телеканала ОНТ продолжают разоблачать ложь беглых. Уже завтра расскажут про Илью Бегуна, который в предвыборном штабе Валерия Цепкало отвечал за технические инновации, а затем переметнулся и участвовал в уничтожении репутации Вечерко, Стрижака и Тихановской.

 
 
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Тема сегодняшнего выпуска - судьба штаба Бабарико,  точнее, борьба этих людей за влияние и европейские деньги. После ареста Виктора Дмитриевича часть идейных...
 
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