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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Ложь беглых". О разборках белорусской оппозиции продолжают рассказывать наши коллеги с телеканала ОНТ Тема сегодняшнего выпуска - судьба штаба Бабарико, точнее, борьба этих людей за влияние и европейские деньги. После ареста Виктора Дмитриевича часть идейных...

Тема сегодняшнего выпуска - судьба штаба Бабарико, точнее, борьба этих людей за влияние и европейские деньги. После ареста Виктора Дмитриевича часть идейных отвалилась за невозможностью выполнения задачи. Другая часть склоняется к риторике Юрия Воскресенского о том, что все это было большим обманом, и примкнула к нему. Третья часть бабариканцев разошлась по разным лагерям и всяким советам да штабам. А кто-то по пути наименьшего сопротивления уехал за границу и там продолжает романтическую подрывную деятельность. У них конечно, тоже есть свой фонд солидарности, т.е. деньги на существование имеются. И в этом фонде легко обнаружить след уже известного нам Андрея Стрижака. Новые факты о нем раскрылись благодаря Любови Шибаршиной. Она, кстати, не выехала из Беларуси, но старалась.. Уже завтра расскажут про Илью Бегуна, который в предвыборном штабе Валерия Цепкало отвечал за технические инновации, а затем переметнулся и участвовал в уничтожении репутации Вечерко, Стрижака и Тихановской.