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"Ложь беглых". О разборках белорусской оппозиции продолжают рассказывать наши коллеги с телеканала ОНТ
14.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТема сегодняшнего выпуска - судьба штаба Бабарико, точнее, борьба этих людей за влияние и европейские деньги. После ареста Виктора Дмитриевича часть идейных отвалилась за невозможностью выполнения задачи. Другая часть склоняется к риторике Юрия Воскресенского о том, что все это было большим обманом, и примкнула к нему. Третья часть бабариканцев разошлась по разным лагерям и всяким советам да штабам. А кто-то по пути наименьшего сопротивления уехал за границу и там продолжает романтическую подрывную деятельность. У них конечно, тоже есть свой фонд солидарности, т.е. деньги на существование имеются. И в этом фонде легко обнаружить след уже известного нам Андрея Стрижака. Новые факты о нем раскрылись благодаря Любови Шибаршиной. Она, кстати, не выехала из Беларуси, но старалась.
Любовь Шибаршина: "Смотрите, что делает Стрижак, как минимум финансовая схема. Т.е. есть определенные скидки, если это оплачивается безналом, если берутся какие-то номера, например, 10 штук, на определенное время. Есть определенный порядок скидок. Естественно, релоканты об этом не знают. Они оплачивают, причем оплачивают из денег, которые он им дает. Т.е. он им дает, а потом эту разницу кладет себе в карман. Скорее всего, конечно, там все договорено через Юркаса… ммм Юркониса, этого литовца. Ну, как вариант. Еще один вариант, что это лично в Hilton договорено. Поэтому я хочу, чтобы мне дали контакты их головного офиса, чтобы они прислали проверку в Hilton литовский, разобраться, что там вообще происходит. Потому что это серьезное нарушение, если они непонятно через кого сдают номера".
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"Ложь беглых". О разборках белорусской оппозиции продолжают рассказывать наши коллеги с телеканала ОНТ
Тема сегодняшнего выпуска - судьба штаба Бабарико, точнее, борьба этих людей за влияние и европейские деньги. После ареста Виктора Дмитриевича часть идейных...
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