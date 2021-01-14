Источник материала: БT

Один звонок спас бизнес

Леонтий Горуко, фермер: "Дело сдвинулось с мертвой точки. Одни рассчитались в течение недели-две. Самый крупный должник рассчитался в середине декабря. И вот в конце декабря, 31-го, я написал письмо, поблагодарил за содействие Наталью Ивановну".









Ремонт дороги облегчил проезд в Минском районе

Эффективную работу с обращениями граждан подтверждают и прямые телефонные линии. Сегодня с проблемами белорусов знакомилась Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки поступали со всей страны. Тематика обращений разная и по масштабам, и по содержанию. В основном людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ, ремонт дороги, трудоустройство и улучшение жилищных условий. Белорусы поднимали тему и создания рабочих мест. За три часа спикер верхней палаты ответила на несколько десятков вопросов. Отдельные тут же были переадресованы в профильные министерства и местные исполкомы.









Жилищный вопрос: столичная регистрация

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эффективную работу с обращениями граждан подтверждают прямые телефонные линии Время изучить новые законы есть. Кто-то, вполне может быть, найдет свои инициативы, предложенные в ходе общественного обсуждения проектов документов. За...

Время изучить новые законы есть. Кто-то, вполне может быть, найдет свои инициативы, предложенные в ходе общественного обсуждения проектов документов. За индивидуальный подход к каждому обращению ратуют парламентарии и сенаторы в отношении проблем, озвученных на общественном приеме. Эффективную работу с обращениями подтверждают и прямые телефонные линии. Трудоустройство, ремонт дороги, ЖКХ, земельные отношения. Решают все, вопрос только во времени. С какими вопросами обращаются граждане в Совет Республики - репортажСельским хозяйством Леонтий Горуко занимается уже почти 30 лет. Говорит, в свое дело вложил все деньги и душу. В небольшом фермерском хозяйстве трудится вся семья. Но бизнес, который создавали столько лет, едва не рухнул из-за должников. Мужчина выращивает картофель и зерновые для местных сельхозпредприятий. И обычно проблем с оплатой не было. Все изменилось в прошлом году, когда сразу несколько клиентов перестали выполнять свои обязательства. В итоге «на векселе» оказалось 60 тысяч рублей. А это почти все оборотные средства предприятия. Фермер почти год обивал пороги должников. И уже даже собирался закрывать свой бизнес. Но все изменил один звонок на телефонную линию председателя Постоянной комиссии Совета РеспубликиПо словам Леонтия, телефонный разговор без преувеличения спас его бизнес. Деньги фермеру уже полностью отдали. И скоро он начнет готовиться к новому агросезону.Участок дороги от деревни Приморье до Семкова городка Александр Макаренко по дороге на работу проезжает каждый день. Говорит, раньше автовладельцам приходилось нелегко. Здесь же ходят и пригородные автобусы. Нередко на этом участке случались даже аварии. Еще полтора месяца назад по этой дороге, ведущий к Минску, с трудом могли разъехаться две машины, сегодня асфальт расширили, залатали большие ямы, а в перспективе обещают еще и заменить дорожное покрытие. Дорожную проблему помогло исправить обращение в Совет Республики. Александр Макаренко написал письмо в верхнюю палату и уже вскоре на небольшой транспортной артерии увидел изменения, конечно, в лучшую сторону.Именно на такой звонок однажды решилась и Елена Власова. Летом прошлого года она столкнулась с жилищной проблемой. Маму и племянницу, жителей Гродненской области, нужно было зарегистрировать в квартире. Жилье съемное. В ЖКХ удовлетворить просьбу отказались, мол, в доверенности арендодателя отдельной строкой не указаны полномочия на право регистрации. Обращались в различные инстанции - результата так и не добились. В итоге пришлось набрать телефонный номер общественной приемной.И если решение проблемы Елены Власовой нашли сразу, то вопросы других граждан порой требуют более тщательной проработки. Впрочем, каждое обращение остается на контроле в Совете Республики до окончательного разрешения проблем.