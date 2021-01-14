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Эффективную работу с обращениями граждан подтверждают прямые телефонные линии
14.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВремя изучить новые законы есть. Кто-то, вполне может быть, найдет свои инициативы, предложенные в ходе общественного обсуждения проектов документов. За индивидуальный подход к каждому обращению ратуют парламентарии и сенаторы в отношении проблем, озвученных на общественном приеме. Эффективную работу с обращениями подтверждают и прямые телефонные линии. Трудоустройство, ремонт дороги, ЖКХ, земельные отношения. Решают все, вопрос только во времени. С какими вопросами обращаются граждане в Совет Республики - репортаж Юлии Хмель.
Один звонок спас бизнесСельским хозяйством Леонтий Горуко занимается уже почти 30 лет. Говорит, в свое дело вложил все деньги и душу. В небольшом фермерском хозяйстве трудится вся семья. Но бизнес, который создавали столько лет, едва не рухнул из-за должников. Мужчина выращивает картофель и зерновые для местных сельхозпредприятий. И обычно проблем с оплатой не было. Все изменилось в прошлом году, когда сразу несколько клиентов перестали выполнять свои обязательства. В итоге «на векселе» оказалось 60 тысяч рублей. А это почти все оборотные средства предприятия. Фермер почти год обивал пороги должников. И уже даже собирался закрывать свой бизнес. Но все изменил один звонок на телефонную линию председателя Постоянной комиссии Совета Республики
Леонтий Горуко, фермер: "Дело сдвинулось с мертвой точки. Одни рассчитались в течение недели-две. Самый крупный должник рассчитался в середине декабря. И вот в конце декабря, 31-го, я написал письмо, поблагодарил за содействие Наталью Ивановну".
По словам Леонтия, телефонный разговор без преувеличения спас его бизнес. Деньги фермеру уже полностью отдали. И скоро он начнет готовиться к новому агросезону.
Ремонт дороги облегчил проезд в Минском районеУчасток дороги от деревни Приморье до Семкова городка Александр Макаренко по дороге на работу проезжает каждый день. Говорит, раньше автовладельцам приходилось нелегко. Здесь же ходят и пригородные автобусы. Нередко на этом участке случались даже аварии. Еще полтора месяца назад по этой дороге, ведущий к Минску, с трудом могли разъехаться две машины, сегодня асфальт расширили, залатали большие ямы, а в перспективе обещают еще и заменить дорожное покрытие. Дорожную проблему помогло исправить обращение в Совет Республики. Александр Макаренко написал письмо в верхнюю палату и уже вскоре на небольшой транспортной артерии увидел изменения, конечно, в лучшую сторону.
Александр Макаренко, житель г. Минска: "На обращение ответили довольно-таки быстро, где-то неделя-две, в письменном виде. Причем ответили с Совета Республики и ответили сами дорожники. То есть дорога стала намного лучше, удобнее, чем она была ранее".
Эффективную работу с обращениями граждан подтверждают и прямые телефонные линии. Сегодня с проблемами белорусов знакомилась Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки поступали со всей страны. Тематика обращений разная и по масштабам, и по содержанию. В основном людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ, ремонт дороги, трудоустройство и улучшение жилищных условий. Белорусы поднимали тему и создания рабочих мест. За три часа спикер верхней палаты ответила на несколько десятков вопросов. Отдельные тут же были переадресованы в профильные министерства и местные исполкомы.
Жилищный вопрос: столичная регистрацияИменно на такой звонок однажды решилась и Елена Власова. Летом прошлого года она столкнулась с жилищной проблемой. Маму и племянницу, жителей Гродненской области, нужно было зарегистрировать в квартире. Жилье съемное. В ЖКХ удовлетворить просьбу отказались, мол, в доверенности арендодателя отдельной строкой не указаны полномочия на право регистрации. Обращались в различные инстанции - результата так и не добились. В итоге пришлось набрать телефонный номер общественной приемной.
И если решение проблемы Елены Власовой нашли сразу, то вопросы других граждан порой требуют более тщательной проработки. Впрочем, каждое обращение остается на контроле в Совете Республики до окончательного разрешения проблем.
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Время изучить новые законы есть. Кто-то, вполне может быть, найдет свои инициативы, предложенные в ходе общественного обсуждения проектов документов. За...
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