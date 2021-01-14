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Народный депутат Верховной рады назвал преступлением нынешнюю экономическую политику Незалежной
14.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ ситуации, когда Украина сама добывает природный газ, людей - по указке "оттуда" - заставляют втридорога платить за импортный.
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В ситуации, когда Украина сама добывает природный газ, людей - по указке "оттуда" - заставляют втридорога платить за импортный.
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