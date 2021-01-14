Кодексы по вопросам административной ответственности подписал президент

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Новые документы получились этаким симбиозом законотворчества и народного мнения

Несколько рабочих проектов, десятки черновиков, сотни набросков и тысячи часов растянувшихся на год работ. Так создался новый Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс КОАП. За это время трудились над новым документом не только парламентарии, юристы и правоохранители, было и общественное обсуждение - мнение народа учитывалось: люди получили возможность высказаться и воспользовались ею - власти услышали. В итоге новые документы получились этаким симбиозом законотворчества и народного мнения.





Усиление ответственности за соблюдение мер безопасности и общественного порядка

За размещение запрещенной символики физлицами полагается штраф до 580 рублей и в три раза больше, если на свой фасад бчб флаг вывесит фирма или иное юрлицо

Предусмотрена жесткая ответственность и за распространение персональных данных правоохранителей

При этом в неполитической сфере ставка делается на профилактику. То есть - карательный уклон исключается

Для этого правонарушения будут разделены на три категории. Первая - проступки. Например, припарковал человек впервые машину в неположенном месте, ничего не случилось, никто не пострадал. Зачем его сразу штрафовать, можно же просто предупредить. Вторая категория - значительные правонарушения. В этом случае могут применяться как предупреждения, так и штрафы. Все зависит от ситуации. Ведь если человек просто неправильно перестроился на дороге - это одно, создал аварийную ситуацию - совсем другое. В каждом случае подход при рассмотрении нарушений будет индивидуальный. Третья категория - грубые правонарушения. Например, вождение в нетрезвом виде.











C вступлением в силу нового Кодекса об административных правонарушениях ездить пьяным в Беларуси станет дороже

Основные новеллы новых кодексов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кодексы по вопросам административной ответственности подписал президент Новые документы нацелены на либерализацию административной ответственности. Основной новеллой является их профилактическая и предупредительная...

Новые документы нацелены на либерализацию административной ответственности. Основной новеллой является их профилактическая и предупредительная направленность. Изменения в законодательство подготовлены по поручению главы государства. Нововведения прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке были привлечены многочисленные эксперты - работала межведомственная экспертная комиссия. С обновленными кодексами ознакомилсяНо наряду с либерализацией законодательства в кодексе есть и моменты, которые заставят некоторых белорусов иначе взглянуть на нарушение общественного порядка. Например, в документе реализованы предложения, направленные на усиление ответственности за соблюдение мер безопасности и общественного порядка. Так размер штрафа за нарушение порядка проведения массовых мероприятий повышен до 2900 рублей. Это стоит взять на заметку тем, кому нравятся революции. Столько же почти придется заплатить и за неповиновение должностному лицу при исполнении или его оскорбление. При этом увеличена и продолжительность административного ареста за повторное участие в протестных акциях с 15 до 30 суток.Если и это не остудит горячие головы протестующих, и они захотят продолжить бродить по улицам под БЧБ-флагами и вывешивать их на балконы, то перед этим лучше заглянуть в новый КОАП. За размещение запрещенной символики физлицами полагается штраф до 580 рублей и в три раза больше, если на свой фасад БЧБ-флаг вывесит фирма или иное юрлицо. Также усилены меры воздействия за нарушения ПДД, сопряженные с участием в протестных акциях. Посигналил, заблокировал дорогу… Тогда не обижайся, что придется ответить перед законом.Жесткие меры по отношению к нарушителям общественного порядка применяются во всем мире. Например, для всего западного мира полицейский неприкосновенен. На агрессивный выпад в свой адрес сотрудник полиции США по закону имеет право ответить применением табельного оружия. Гражданину, посягнувшему на стража порядка, вменяется уголовное преступление класса С. Это тюремное заключение от года до 15 лет. Если у дебошира при себе оружие - это 25-летний срок. Плюс штраф до 10 тысяч долларов. Штрафы за оскорбление представителя полиции в Германии: только за обращение на ты - 600 евро, покрутишь пальцем у виска - 750, а покажешь средний палец - выложишь 4 тысячи евро. В случае нападения на полицейского наказание подразумевает лишение свободы сроком до 5 лет. В Великобритании за нападение на стража порядка при исполнении сразу заключают под стражу. Во Франции будут стрелять без предупреждения. Что же касается использования запрещенной символики, то в Германии за это грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф. В Польше наказывают штрафом, ограничением свободы или заключением на срок до двух лет. А в Литве, Латвии и Венгрии – штраф в несколько сотен евро.При этом увеличится не только штраф, но и срок лишения водительских прав с 3 до 5 лет. Если авария обернется смертью человека, то виновник ДТП будет лишен права управления авто уже не на 5 лет, а на 8. Но в то же время из Административного кодекса исчезнет 110 ныне действующих норм. В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Также уменьшен либо вообще исключен нижний предел санкций в целом ряде административных правонарушений, также снижены верхние границы наказаний в отдельных статьях. Все это говорит не только об изменениях в КОАП, но и о его либерализации. К слову, если у человека не найдется денег заплатить штраф, в тюрьму его сажать никто не станет. В этом случае человеку предложат поучаствовать в общественных работах. Это апгрейд старой меры наказания, которая когда-то применялась к нарушителям.Если у нарушителя сложное материальное положение или другие исключительные обстоятельства, например, на иждивении малолетний ребенок, то человек сможет рассчитывать на минимальный штраф или даже в два раза меньше установленной нормы. Также в новом кодексе упорядочены органы и должностные лица, наделенные правом составлять административные протоколы с учетом их ведомственной подчиненности. Количество таких людей сокращено. А вот роль прокуратуры в административном процессе усилена. Прокуроры получили право составлять протоколы за совершение любых правонарушений. Для оперативности административного процесса в отдельную главу выделены применения нормы об ускоренном порядке оформления. И еще один важный момент. Если есть фотография или видеозапись, подтверждающая правонарушения, другие доказательства могут не понадобиться. Ожидается, что новые кодексы вступят в законную силу 1 марта этого года.