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Идеи и предложения на ВНС озвучат представители всех отраслей

14.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Должны быть услышанными представители всех сфер жизни, которые станут участниками 6-го Всебелорусского народного собрания. Из Витебской области в народном вече примут участие 310 человек. Они имеют опыт ведения дискуссий, владеют ситуацией на местах, знают, какими заботами живут регионы. Инициативы о развитии страны исходят и от трудовых коллективов. Ведь от решений, принятых на Всебелорусском народном собрании, зависит, как будет развиваться промышленность, возводиться жилье, развиваться молодежная политика. В числе делегатов и представители крупных предприятий. Чего ждут от народного вече - расскажет Марина Романовская. 

В этой лаборатории металл видят насквозь. История предприятия началась более 60 лет назад, когда   в Новополоцке создали монтажный участок для строительства нефтеперерабатывающего завода. Неразрывная связь по сей день - на "Нафтане" масштабная модернизация. Специалисты задействованы и в других крупных проектах.  Коллектив завода - 1200 человек. Будущих работников предприятие растит со студенческой скамьи - здесь проходят практику учащиеся профильного колледжа. Для подготовки специалистов есть учебные классы и современные лаборатории.

Идеи и предложения на ВНС озвучат представители всех отраслей

6-е Всебелорусское народное собрание - одна из самых обсуждаемых тем в производственных цехах

Есть и свой представитель на народном вече. Александр Яловик много лет возглавляет предприятие. Трудовой путь начинал слесарем, позже руководил участком.  Коллектив знает: директор за конструктивный диалог. Поэтому и заслужил уважение большой команды. Основной профиль - строительство и реконструкция нефтехимических объектов. Но специалисты предприятия - мастера на все руки. Поэтому с таким же успехом возводят дома, газопроводы, теплотрассы. Не испугала даже пандемия,  в цехах было также шумно. Как будет развиваться предприятие и  в целом промышленность - это вопрос актуален в трудовом коллективе. 
Александр Яловик решает не только производственные вопросы. Руководитель предприятия еще и депутат горсовета. К нему обращаются за помощью люди с самыми разными просьбами. И каждого нужно выслушать и помочь. Жителей молодого города интересует, как будет развиваться медицина, образование и в целом белорусские регионы.

Идеи и предложения на ВНС озвучат представители всех отраслей

Строительство, образование, промышленность, АПК. Идеи и предложения на 6-м Всебелорусском народном собрании озвучат представители всех отраслей. И от принятых решений будет зависеть развитие страны на ближайшие 5 лет. 

 
 
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Должны быть услышанными представители всех сфер жизни, которые станут участниками 6-го Всебелорусского народного собрания. Из Витебской области в народном вече...
 
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