Ожидаем до минус 35 градусов! Какой будет погода в Могилеве в эти «недовыходные»

Источник материала: Tut.by

Кто хотел «настоящую зиму» — получите: в Могилев пришли сильные морозы. В эти выходные с рабочей субботой прогнозируют и снегопады, и солнце. А в ночь на понедельник, 18 января, ожидается до -35 °С.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 15 января, весь день пройдут небольшие снегопады и будет около -15 °С.

В рабочую субботу мороз ударит резко и очень чувствительно: утром — до -29 °С, днем станет чуть легче — до -22 °С и выглянет солнце. К ночи столбик термометра может упасть снова до -30 °С.

В воскресенье, 17 января, в светлое время суток будет −19…−22 °С, к ночи — снова до -30 °С. Утром и днем ожидаются снегопады.

В ночь на понедельник прогнозируют самый крепкий пока в этом сезоне мороз — до -35 °С, — который сохранится и утром. Днем мороз спадет до −20…−22 °С. Весь понедельник будет переменная облачность.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY .