Утепляйтесь - будет до −31 градуса! Погода в Витебске на рабочую субботу и один выходной

Источник материала: Tut.by

В выходные ударят морозы: по предварительному прогнозу синоптиков, в Витебске в воскресенье утром будет до −31 градуса. Одевайтесь потеплее!



Фото: Юрий Велитченко

В субботу утром — −27…29 °C, днем — −22…24 °C. Без осадков.

В воскресенье в утренние часы мороз до −31 °C, днем теплее: до −23 °C. Солнечно, без осадков.

Морозы начнут спадать во вторник, на Крещение, прогнозируют синоптики.

Хорошего окончания недели, друзья!

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