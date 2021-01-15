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Утепляйтесь - будет до −31 градуса! Погода в Витебске на рабочую субботу и один выходной
15.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные ударят морозы: по предварительному
В субботу утром — −27…29 °C, днем — −22…24 °C. Без осадков.
В воскресенье в утренние часы мороз до −31 °C, днем теплее: до −23 °C. Солнечно, без осадков.
Морозы начнут спадать во вторник, на Крещение, прогнозируют синоптики.
Хорошего окончания недели, друзья!
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По предварительному прогнозу синоптиков, в Витебске в воскресенье утром будет до −31 градуса. Одевайтесь потеплее!
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