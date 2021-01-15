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В Новополоцке внезапно умер 36-летний помощник мэра в Совете Республики
15.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке 14 января внезапно умер 36-летний Алексей Станевич — заместитель директора местного центра предпринимательства и недвижимости, помощник мэра Дмитрия Демидова в Совете Республики.
— 14 января скоропостижно ушел из жизни Алексей Андреевич Станевич, заместитель директора КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости», координатор инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, мой помощник как члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Для каждого, кто знал Алексея Андреевича, он навсегда останется в памяти как отзывчивый человек, ответственный организатор и надежный коллега, —
Алексей Станевич окончил Полоцкий государственный университет, Республиканский институт инновационных технологий БНТУ. Преподавал в ПГУ, Полоцком государственном экономическом колледже. В последние годы работал в городском центре предпринимательства и недвижимости,
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36-летний Алексей Станевич - заместитель директора местного центра предпринимательства и недвижимости, помощник мэра Дмитрия Демидова в Совете Республики.
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