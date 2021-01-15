Новогодний бычок Гаврюша из-под елки мясокомбината переехал в могилевский зоосад

Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали о бычке Гаврюше, которого на время новогодних праздников поселили в загоне под елкой у могилевского мясокомбината? Не переживайте, Гаврюшу не «пустили на колбасу», а переселили в зоосад, как и обещали.



Фото: «Веснік Магілёва»

В зоосаде для Гаврюши подготовили пока место в конюшне, сообщает «Веснік Магілёва». Там уже живет бычок Борис. Весной Гаврюшу намерены переселить в отдельный домик на территории зоосада.

Видео: «Веснік Магілёва»

Гаврюшу временно поселили возле мясокомбината как символ 2021 года по восточному календарю. Предприятия Могилева каждый год украшают территорию перед своими зданиями, и обычно живые символы наступающего года по восточному календарю были фишкой предприятия «Бабушкина крынка». В вольере под елкой в канун 2011 года у них жили кролики Творожок и Сметанка — их потом тоже подарили могилевскому зоосаду, — а перед наступлением 2017-го — курица, петух и цыпленок .