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Новогодний бычок Гаврюша из-под елки мясокомбината переехал в могилевский зоосад
15.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните,
В зоосаде для Гаврюши подготовили пока место в конюшне,
Видео:
Гаврюшу временно поселили возле мясокомбината как символ 2021 года по восточному календарю. Предприятия Могилева каждый год украшают территорию перед своими зданиями, и обычно живые символы наступающего года по восточному календарю были фишкой предприятия «Бабушкина крынка». В вольере под елкой в канун 2011 года у них жили кролики Творожок и Сметанка — их потом тоже подарили могилевскому зоосаду, — а перед наступлением 2017-го —
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Гаврюшу поселили по соседству с другим бычком - Борисом.
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