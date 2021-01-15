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Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы из-за морозов

15.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К концу дня и в предстоящие выходные ожидается резкое похолодание. Коммунальные службы столицы переходят на усиленный режим работы. Задача — обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий в грядущие морозы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Мингорисполкома.


В городе организуют круглосуточные дежурства аварийно-восстановительных бригад, приостановят плановые раскопки, а также выдачу разрешений на эти работы, чтобы избежать риска повреждения инженерных сетей в сложных погодных условиях.

Сформировано 46 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде. Кроме этого в морозные дни будут работать 92 бригады городской аварийной службы, «Минскводоканала», «Минскоммунтеплосети».

Создан необходимый запас топлива для бесперебойной работы общественного транспорта в условиях сильных морозов. Салоны транспортных средств будут обогреваться.

Напомним, согласно автоматическим моделям прогноза погоды, в Минске к концу дня ожидается 23 градуса мороза, вечером в субботу — до -31 °С.

 
Теги: Минск
 
 
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Коммунальные службы столицы переходят на усиленный режим работы. Задача - обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание...
 
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