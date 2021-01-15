Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Коммунальные службы белорусской столицы переходят на усиленный режим работы из-за резкого похолодания, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома в пятницу.

По данным синоптиков, в ближайшие дни будет холодно: температура в пятницу днем местами составит до –19°С по республике, а в субботу ночью и вовсе ожидается до –25°С. Перед коммунальщиками стоит задача обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий в грядущие морозы.

"Всего в жилищных организациях Минск сформировано 46 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде. Кроме этого в морозные дни будут работать 92 бригады городской аварийной службы, "Минскводоканала", "Минскоммунтеплосети", - говорится в сообщении.

Также создан необходимый запас топлива для бесперебойной работы общественного транспорта в условиях сильных морозов, салоны транспорта будет обогреваться.

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