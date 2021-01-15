|
Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы
15.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Коммунальные службы белорусской столицы переходят на усиленный режим работы из-за резкого похолодания, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома в пятницу.
© Sputnik Альфред Микус
По данным синоптиков, в ближайшие дни
"Всего в жилищных организациях Минск сформировано 46 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде. Кроме этого в морозные дни будут работать 92 бригады городской аварийной службы, "Минскводоканала", "Минскоммунтеплосети", - говорится в сообщении.
Также создан необходимый запас топлива для бесперебойной работы общественного транспорта в условиях сильных морозов, салоны транспорта будет обогреваться.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальщики должны обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий в морозы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)