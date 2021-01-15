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Кочанова подтвердила административную ответственность за БЧБ-флаги

15.01.2021 09:45 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Кочанова во время прямой телефонной линии подтвердила изменения в КоАП относительно незарегистрированной символики. Об этом сообщает Office life.

Кочанова рассказала, что относительно людей, использующих бело-красно-белые флаги, будет применяться меры «пока административного воздействия».

Она пояснила, что БЧБ-символика не зарегистрирована в Беларуси, а установлено использование только государственной символики: герб, флаг, гимн.

Несмотря на то, что бело-красно-белый флаг был государственным в Беларуси в 1991-1995 годы, под изменения в КоАП он попал и теперь запрещен на законодательном уровне.

«Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены», - заявила Кочанова.

Для примера она привела другие страны, в которых «какой жесточайший запрет» на использование негосударственных флагов.

Глава Совета Республики сообщила, что Минск уже «зачистили» и, по ее словам, сделали это хорошо.

В итоге Наталья Кочанова рассказала, каким образом госорганы будут узнавать о людях, использующих БЧБ-символику:

«Вы не волнуйтесь, мы увидим. У нас есть службы и органы власти, которые видят это все, службы жилищно-коммунального хозяйства».

Напомним, вчера Александр Лукашенко подписал изменения в КоАП и ПиКоАП. Сообщается, что наказаниястанут более лояльными, а их характер станет профилактическим и предупредительным. Измененные Кодексы предусматривают ответственность за использование незарегистрированной символики: за флаг на балконе будет даваться штраф физическим (580 бел.руб) и юридическим (1740 бел.руб) лицам.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Кочанова во время прямой телефонной линии подтвердила изменения в КоАП относительно незарегистрированной...
 
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