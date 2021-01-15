Из-за катания на санках и тюбингах в Минске получили травмы 146 человек. Вот список безопасных горок

Источник материала: Tut.by

В столице из-за катания на санках и тюбингах травмы получили 146 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За две недели января пострадали 126 детей и 20 взрослых: переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы легкой степени.

В столице насчитывается 44 горки, соответствующие всем требованиям безопасности. Тем не менее, катаются горожане не только в специально оборудованных местах, но и на небезопасных склонах, что, к сожалению, иногда оборачивается травмами.

— Понятно, что люди хотят кататься с горки недалеко от дома, и наша задача не запрещать, а создавать безопасные условия для этого. Работа в этом направлении будет продолжена, — сказала заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он также поручил специалистам профильных служб провести статистический анализ и определить места, где чаще всего травмируются горожане, чтобы дальше принимать меры оперативно.

Где искать безопасные горки

Список мест, где должны появиться безопасные горки, в начале января публиковало агентство «Минск-Новости» . Вот он.

Заводской

Для любителей тюбингов и ледянок здесь есть пять горок. Это как природные рельефы, так и специально насыпанные грунтовые склоны. Например, возле универмага «Беларусь» горка естественная, но чтобы катающиеся не вылетали с нее на тротуар под ноги прохожим, пришлось вмешаться специалистам. Они скорректировали трассы, сделав их не прямыми, а с поворотом. Говорят, по таким спускаться еще веселее.

Еще два натуральных склона, которые предлагают жителям района, находятся рядом с домами № 32 на улице Шишкина и № 206 на улице Алтайской. Борта для них сделают из снега.

К услугам горожан и две искусственные горки, которые насыпали специально для катания на тюбингах и санках. При их создании учитывали рекомендации МЧС: уклон не должен превышать 20 градусов. По бокам — деревянные ограждения. Выделены зоны для подъема и спуска, чтобы разделить потоки людей. Одна из таких горок расположилась за универсамом на улице Селицкого, 107, вторая — возле гостиницы «Арена» со стороны улицы Голодеда.

Но это не все. Рядом с домом № 42 на улице Павловского обычно насыпают еще одну горку.

Ленинский

Оптимальное место для катания нашлось в Лошице — в сквере Вилковщина, который находится между улицами Гашкевича и Лучины.

На территории зеленой зоны есть овраг, склон которого местные жители давно облюбовали и используют в качестве горки. В 2019 году его уклон скорректировали, трасса стала чуть более пологой, но и более протяженной.

С пути движения тюбингов убрали деревья: их пересадили в другие места. Наверху установили две скамейки длиной четыре метра каждая. Там родители могут посидеть и подождать, пока детвора вдоволь накатается.

Московский

Район предлагает своим жителям и гостям три снежные горки. Естественные склоны в парке Павлова и на пересечении улиц Громова и Слободской подходят для безопасного катания.

В 2019 году в качестве эксперимента тут делали и насыпную горку на пересечении улиц Некрашевича и Каролинской.

Место для ее обустройства выбрали неслучайно: рядом новый жилой район Брилевичи, где поселилось множество семей, в том числе многодетных, разместилась Студенческая деревня. Горка найдет своих поклонников.

Октябрьский

Здесь есть три локации, в каждой из которых обычно по две снежные трассы.

Первая точка — возле комплекса «Солнечная долина».

Вторая локация — возле школы № 62 (улица Асаналиева, 16). Естественный склон там подкорректировали, сделали рвы-трассы шириной в три и четыре метра, вверху обустроили платформу, на которой посетители горки смогут ждать своей очереди кататься. Есть лестница, по которой будет удобно взбираться обратно после спуска.

Третья пара горок — на откосе возле дома № 6 на улице Володько. Здесь в качестве трассы для маленьких определили небольшой склон, а для посетителей постарше — более крутой. Маршруты этих горок тоже будут выполнены в виде рвов, это решение связано с безопасностью катания: спускаться вниз возможно только по очереди.

Партизанский

Подходящая точка есть в лесопарке в Дражне, где проходит лыжероллерная трасса. Там есть естественный склон с хорошим уклоном.

Первомайский

Здесь обычно определяют для катания шесть точек. Например, небольшой склон, спускающийся к дому № 9 на улице Славинского со стороны дома № 1\4. Место удачное само по себе: рядом наружная лестница, по которой можно подниматься на горку, внизу нет ни пешеходных дорожек, ни проезжей части, что делает съезд безопасным. Одно но: вокруг много деревьев. Чтобы случайно тюбинг с пассажиром не въехал в одно из них, направление корректируют при помощи снежных валов.

Оригинальное решение нашли для жителей военного городка. Напротив дома № 53 на улице 50 лет Победы есть старый стадион, вокруг которого возвышаются земляные склоны. Местной детворе предложат кататься там, съезжая прямо на футбольное поле.

Остальные адреса-ориентиры горок района следующие: улица Тикоцкого, 59, в лесопарке «Зеленый Луг»; улица Седых, 6, в сквере Слепянской водной системы рядом с разворотным кольцом трамваев, улица Шугаева, 17, улица Севастопольская, 54.