В Лунинце горел склад «Бел Органики»

Источник материала: Tut.by

Утром 14 января в Лунинце спасатели тушили пожар на складе готовой продукции ИООО «Бел Органика», сообщает МЧС .





Огонь разгорелся в одноэтажном железобетонном здании на улице Красной. Пожар уничтожил 9,5 тонны готовой продукции — эластичного пенополиуретана. Кроме того, обрушилось железобетонное покрытие на площади 200 квадратных метров.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.





«Бел Органика» производит поролон, который применяется в производстве мягкой мебели и матрацев, а также в строительстве, ремонте и автомобильной промышленности, сообщает «Медиа-Полесье» . Открылось предприятие на базе РУП «Полесьеэлектромаш». Учредителем предприятия выступила польская холдинговая компания MZCh «Organika» S.A.