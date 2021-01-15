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В Лунинце горел склад «Бел Органики»
15.01.2021 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 14 января в Лунинце спасатели тушили пожар на складе готовой продукции ИООО «Бел Органика», сообщает
Огонь разгорелся в одноэтажном железобетонном здании на улице Красной. Пожар уничтожил 9,5 тонны готовой продукции — эластичного пенополиуретана. Кроме того, обрушилось железобетонное покрытие на площади 200 квадратных метров.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
«Бел Органика» производит поролон, который применяется в производстве мягкой мебели и матрацев, а также в строительстве, ремонте и автомобильной промышленности, сообщает
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Пожар уничтожил 9,5 тонны готовой продукции - эластичного пенополиуретана.
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