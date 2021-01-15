В четвертый раз задержан врач Руслан Бадамшин. Семья говорит, у него COVID-19 и он возвращался из поликлиники

Источник материала: Tut.by

Вечером 14 января — в четвертый раз — задержали врача-невролога Руслана Бадамшина. Это произошло на улице Никифорова в Минске. Его имя оказалось в списках задержанных, которые ведут волонтеры. Позже информация о задержании врача, а также видео этого момента появились в телеграм-канале «Белые халаты».

Видео: TUT.BY. Политика

На видео можно рассмотреть большой автомобиль и фигуры четырех неизвестных, они стоят над мужчиной, который лежит на снегу. Он кричит и просит о помощи.

Тот, кто снимает видео, просит отпустить мужчину. На фоне говорят: «Это же человек!» — и предупреждают, что сейчас позвонят в милицию.

То, что задержанный — врач-невролог Руслан Бадамшин, подтверждает его знакомая, которая в тот вечер находилась неподалеку — стояла через дорогу на остановке и видела происходящее.

Наталья, родственница врача, также подтвердила, что его задержали. Она рассказала TUT.BY, что сейчас Руслан и его семья болеют COVID-19. Около 19.30 14 января он пошел в поликлинику. По пути домой, вероятно, его и задержали.

— Как нам рассказали люди, которые видели произошедшее, задержание произошло недалеко от 8-й поликлиники на улице Никифорова. Наша семья полночи умоляла его отпустить из РУВД. Без результата. Сейчас Руслан находится в изоляторе на Окрестина.

Руслан Бадамшин работает врачом-неврологом. В 2020-м году после президентских выборов его задерживали трижды. В общей сумме под арестом он пробыл 32 дня.