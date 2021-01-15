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В четвертый раз задержан врач Руслан Бадамшин. Семья говорит, у него COVID-19 и он возвращался из поликлиники
15.01.2021 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 14 января — в четвертый раз — задержали врача-невролога Руслана Бадамшина. Это произошло на улице Никифорова в Минске. Его имя
На видео можно рассмотреть большой автомобиль и фигуры четырех неизвестных, они стоят над мужчиной, который лежит на снегу. Он кричит и просит о помощи.
Тот, кто снимает видео, просит отпустить мужчину. На фоне говорят: «Это же человек!» — и предупреждают, что сейчас позвонят в милицию.
То, что задержанный — врач-невролог Руслан Бадамшин, подтверждает его знакомая, которая в тот вечер находилась неподалеку — стояла через дорогу на остановке и видела происходящее.
Наталья, родственница врача, также подтвердила, что его задержали. Она рассказала TUT.BY, что сейчас Руслан и его семья болеют COVID-19. Около 19.30 14 января он пошел в поликлинику. По пути домой, вероятно, его и задержали.
— Как нам рассказали люди, которые видели произошедшее, задержание произошло недалеко от 8-й поликлиники на улице Никифорова. Наша семья полночи умоляла его отпустить из РУВД. Без результата. Сейчас Руслан находится в изоляторе на Окрестина.
Руслан Бадамшин работает врачом-неврологом. В 2020-м году после президентских выборов его задерживали трижды. В общей сумме под арестом он пробыл 32 дня.
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В четвертый раз задержан врач Руслан Бадамшин. Семья говорит, у него COVID-19 и он возвращался из поликлиники
Вечером 14 января - в четвертый раз - задержали врача-невролога Руслана Бадамшина. Это произошло недалеко от 8-й поликлиники на улице Никифорова в Минске.
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