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Сельхозорганизации уже весной усилят свои трудовые коллективы молодыми специалистами

15.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиционные кузницы кадров для АПК - сельхозакадемия в Горках, откуда ежегодно выпускают почти тысячу профи своего дела. А вот с Гродненским аграрным университетом активно сотрудничают предприятия Минской области. Так, хозяйство "Кухчицы" Клецкого района берет на работу молодежь, которая здесь же и проходила практику. Среди факторов поддержки - жилье, а также хорошая зарплата. К слову, в "Кухчицах" даже на старте - это более тысячи рублей. Этого достигают за счет производства молока.

Сергей Здрок, директор ОАО "Кухчицы": "Они хотят реализовать себя, показать себя. Вот им ставишь планку получить от коровы 30 литров. Это была такая задача на роботизированной ферме. И они взяли! На одной робот получает 31, а на другой уже 33 есть! Мы и дальше работаем, вот мы пригласили молодежь по распределению, и снова 9 берем на практику, снова из Гродненского аграрного университета".

Зимой у аграриев хватает работы: агрономы планируют структуру посевов и запасают минеральные удобрения, а механизаторы ремонтируют технику и готовят агрегаты к весенней посевной.

 
 
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Традиционные кузницы кадров для АПК - сельхозакадемия в Горках, откуда ежегодно выпускают почти тысячу профи своего дела. А вот с Гродненским аграрным...
 
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