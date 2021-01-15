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Школа стала первым объектом в Сураже, который модернизируют в новом году

15.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первая неделя новой четверти для учащихся Суражской детского сада-средней школы стала приятным событием. В дополнение к оборудованным по самым современным требованиям кабинетам физики, химии, биологии там появился новый компьютерный класс. Тринадцать умных машин и интерактивную доску передали учреждению от Министерства образования. А в качестве бонуса - сертификат на 3 тысячи рублей для развития материально-технической базы от районного Совета депутатов. 

Екатерина Зайцева, ученица Суражской детского сада средней школы: "Очень счастливы, что к нам приехали эти компьютеры. Естественно, открываются возможности, больше новых программ мы узнаем, больше сможем писать свои программы, проходить онлайн-тестирование и познавать мир информационных технологий".

Виктор Михасевич, директор Суражской детского сада средней школы: "В этом году в связи с тем, что есть программа развития малых городов, на нашу школу выделят тоже приятную сумму в 500 тысяч рублей. Наша задача за эти деньги отремонтировать полностью санузлы и сделать столовую".

Сураж вошел в программу развития малых городов

Школа стала первым объектом в Сураже, который модернизируют в новом году. На очереди масштабная работа во всем поселке. Населенный пункт вошел в программу развития малых городов. 

 
 
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Первая неделя новой четверти для учащихся Суражской детского сада-средней школы стала приятным событием. В дополнение к оборудованным по самым современным...
 
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