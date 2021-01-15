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Одно из старейших изданий холдинга "Беларусь сегодня" отмечает юбилей. "Сельской газете" 100 лет! С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил президент Александр Лукашенко .



За век своего существования газета не раз меняла названия, но всегда оставалась верна принципу: писать о тех и для тех, кто хочет крепко стоять на родной земле и трудиться на благо страны. И сегодня девиз издания звучит как "пашем и пишем вместе!". Герои газетных репортажей - труженики-аграрии, темы очерков - жизнь белорусских регионов. Современное издание, "Сельская газета" выходит на разных носителях. Бумажный тираж составляет около 25 тысяч экземпляров. А интернет-версию ежедневно посещают около десяти тысяч читателей.

Сергей Михович, главный редактор "Сельской газеты": "Мы своим читателем дорожим, который живет, как правило, в деревне. Мы знаем, что Беларусь - аграрная страна, мы знаем, что агропромышленный комплекс Беларуси - это драйвер экономического роста, в том числе и экспортных поставок Беларуси и он составляет значительную часть. Мы знаем, что президент страны уделяет огромное внимание агропромышленному комплексу и отмечает те случаи, когда бывают хорошие урожаи, привесы, поставки, выручка. Поэтому мы своим читателем дорожим. Он того заслуживает, он заслуживает большего".

В копилке наград "Сельской газеты" орден Трудового Красного Знамени и почетные грамоты Верховного Совета БССР, оценки Национальной академии наук Беларуси и "Золотые литеры" высшие награды национального конкурса печатных СМИ.