К. Курылев: Позиция Украины по Беларуси навязана извне

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Выстраивая отношения с Украиной, нужно учитывать, что ее внешняя политика давно не является независимой. Таким мнением с нашим телеканалом поделился директор российского Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев.

По словам эксперта, присоединение Украины к санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение, продиктованное извне, которое в очередной раз показывает непоследовательность украинской политики.



Константин Курылев, профессор кафедры Российского университета дружбы народов, директор Центра исследований постсоветских стран (Россия): "Она никогда не была независима, и на сегодняшнем этапе она в наибольшей степени независима. События 7-летней давности 2014 года фактически сделали Украину окончательно управляемым государством извне. Это нужно учитывать с точки зрения выстраивания отношений с ней. Они сделали то, что от них можно было ожидать, от того политического режима, который в стране существует, другого и быть не могло. Они развернулись в сторону президента Лукашенко, и, действительно, сближение наблюдалось, когда он сыграл известную в переговорном процессе, площадку предоставило, но как только начались события внутри Беларуси, конечно же, Украина вполне предсказуемо сделала соответствующий разворот и продемонстрировала свои истинные устремления, точнее, истинные устремления тех сил, которые за ней стоят, а именно США".