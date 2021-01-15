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К. Курылев: Позиция Украины по Беларуси навязана извне

15.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выстраивая отношения с Украиной, нужно учитывать, что ее внешняя политика давно не является независимой. Таким мнением с нашим телеканалом поделился директор российского Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев.

По словам эксперта, присоединение Украины к санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение, продиктованное извне, которое в очередной раз показывает непоследовательность украинской политики.

Константин Курылев, профессор кафедры Российского университета дружбы народов, директор Центра исследований постсоветских стран (Россия): "Она никогда не была независима, и на сегодняшнем этапе она в наибольшей степени независима. События 7-летней давности 2014 года фактически сделали Украину окончательно управляемым государством извне. Это нужно учитывать с точки зрения выстраивания отношений с ней. Они сделали то, что от них можно было ожидать, от того политического режима, который в стране существует, другого и быть не могло. Они развернулись в сторону президента Лукашенко, и, действительно, сближение наблюдалось, когда он сыграл известную в переговорном процессе, площадку предоставило, но как только начались события внутри Беларуси, конечно же, Украина вполне предсказуемо сделала соответствующий разворот и продемонстрировала свои истинные устремления, точнее, истинные устремления тех сил, которые за ней стоят, а именно США".


 
 
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Выстраивая отношения с Украиной, нужно учитывать, что ее внешняя политика давно не является независимой. Таким мнением с нашим телеканалом поделился директор...
 
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