|
Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
15.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)