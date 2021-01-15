Из-за температурных перепадов на скатных крышах домов образовалась наледь

Источник материала: БT

Для ликвидации опасных зон следует обращаться в обслуживающую организацию: проблему решат коммунальные службы. Спасатели призывают соблюдать простые правила безопасности: обращать внимание на крыши с обледенением, обходить места возможного падения снега и наледи.

Если услышали над головой шум, следует немедленно прижаться к стене здания или стать под крышу. Также не рекомендуется парковать авто рядом с "опасными" строениями. О мерах предосторожности нужно напоминать и детям.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси: "Следует обходить здания, которые представляют такую угрозу. Но чаще всего они будут ограждены специальными лентами с предупреждающими табличками, чем сейчас и занимаются собственники и балансодержатели зданий. Конечно же, не только сосульки являются опасным фактором. Следует и правильно одеваться, чтобы не получить обморожение и различные травмы. Чтобы снизить теплоотдачу организма, ваша одежда должна быть свободной, не должна сковывать движения. Безусловно, надевайте шапки, укутывайтесь шарфами не забывайте и про детей. Надевайте перчатки или варежки".

Чтобы избежать падения в гололед, следует выбирать обувь с рельефной подошвой, обходить замерзшие лужи, склоны и лестницы.