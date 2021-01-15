В Беларусь пришли морозы

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К настоящей зиме в столице готовы на 100%. Снегоуборочная техника на улицах и проспектах Минска работает в активном режиме. Во дворах дорожники расчищают сугробы на много-функциональных малогабаритных машинах. Они одновременно убирают снег и посыпают пешеходные дорожки песком. Используют и комбинированную технику с дополнительными щетками и ковшами. Их можно увидеть на столичной кольцевой дороге.

Коммунальщики напоминают и о необходимости уборки от снега своего парковочного места на дворовых территориях. А также просят водителей по возможности не парковать авто вдоль оживленных дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.