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В. Землянский: Украина на грани гуманитарной и политической катастрофы
15.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украина находится на грани политической и гуманитарной катастрофы. А здравые предложения и идеи по улучшению ситуации в стране обрубаются на корню, так как в украинской власти есть конкретные бенефициары, которые на всей этой ситуации зарабатывают и им не выгодно садиться за стол переговоров. Такое мнение высказал Валентин Землянский на одном из украинских телеканалов.
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Украина находится на грани политической и гуманитарной катастрофы. А здравые предложения и идеи по улучшению ситуации в стране обрубаются на корню, так как в...
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