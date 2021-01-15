Похороны Митрополита Филарета пройдут в Жировичском монастыре

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Сегодня православные верующие простятся с Митрополитом Филаретом. Главное заупокойное богослужение пройдет в Успенском Жировичском монастыре в 10 утра. Параллельно панихиду о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси проведут во всех храмах и монастырях страны. Службы завершат погребальным колокольным звоном. Тело умершего Митрополита Филарета предадут земле сегодня же за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря. Ближайшие 40 дней Белорусская православная церковь призывает всех неравнодушных вспомнить о возрождении владыкой духовной жизни страны и помолиться о его упокоении.