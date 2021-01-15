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Снаряды времен Великой Отечественной обнаружены в Гомельской области
15.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские пограничники нашли и обезвредили крупный арсенал боеприпасов Великой Отечественной войны. Схрон обнаружили под Хойниками. В лесу находились более полутысячи тротиловых шашек, 5 реактивных снарядов, противотанковая мина, артиллерийский снаряд и взрыватели.
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Белорусские пограничники нашли и обезвредили крупный арсенал боеприпасов Великой Отечественной войны. Схрон обнаружили под Хойниками. В лесу находились более...
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