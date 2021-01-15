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«Муж морально не выдержал и ушел». История Натальи, у чьей дочери мочевой пузырь снаружи

15.01.2021 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Встреча мамы и дочки произошла не сразу: Лизу Наталье отдали только через какое-то время и просто сказали, что ребенок родился нездоровым. Чуть позже матери сообщили, что малышка родилась с эксторфией, мочевой пузырь находится снаружи, прямо на животе. Из-за такой патологии ребенок не может контролировать позывы в туалет и моча льется постоянно, поэтому девочка в свои 6 лет до сих пор ходит в памперсе. Папа Лизы не смог морально выдержать диагноза и… ушел из семьи. Ребенок прошел уже через несколько операций и ждет следующих, чтобы навсегда забыть о страшном недуге. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Лизе:

Благотворительный счет:

Иванова Наталья Владимировна

Беларусь, область Гродненская, г. Ошмяны, ул. Западная, д. 5, кв. 122

№ счета (IBAN) BY59AKBB31340000050974220418

Карта Сбербанка

4817 7602 5705 6295

10/22

MOMENTUM R

Оформлена на брата Лизы

 
 
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