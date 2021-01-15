«Муж морально не выдержал и ушел». История Натальи, у чьей дочери мочевой пузырь снаружи

Источник материала: Tut.by

Встреча мамы и дочки произошла не сразу: Лизу Наталье отдали только через какое-то время и просто сказали, что ребенок родился нездоровым. Чуть позже матери сообщили, что малышка родилась с эксторфией, мочевой пузырь находится снаружи, прямо на животе. Из-за такой патологии ребенок не может контролировать позывы в туалет и моча льется постоянно, поэтому девочка в свои 6 лет до сих пор ходит в памперсе. Папа Лизы не смог морально выдержать диагноза и… ушел из семьи. Ребенок прошел уже через несколько операций и ждет следующих, чтобы навсегда забыть о страшном недуге. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Лизе: Благотворительный счет: Иванова Наталья Владимировна Беларусь, область Гродненская, г. Ошмяны, ул. Западная, д. 5, кв. 122 № счета (IBAN) BY59AKBB31340000050974220418 Карта Сбербанка 4817 7602 5705 6295 10/22 MOMENTUM R Оформлена на брата Лизы