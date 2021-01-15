|
Пункт обогрева откроют в Гродно из-за усиления морозов
15.01.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Специальный пункт обогрева откроют в центре Гродно в выходные, об этом сообщили в организации Белорусского общества Красного Креста.
© Sputnik Альфред Микус
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в областном центре опустится до -15°С.
Ярко-красную палатку установят в районе автовокзала. На пункте будут дежурить волонтеры. При надобности они окажут первую медицинскую помощь, напоят горячим чаем. Воспользоваться пунктом обогрева сможет каждый.
В Гродно также начали раздачу продуктов питания и средств гигиены людям без определенного места жительства.
Точки обогрева
В Беларуси в выходные дни синоптики
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за низкой температуры синоптики объявили желтый уровень опасности, в ближайшие дни местами по стране ожидается до -25°С.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)