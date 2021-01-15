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Пункт обогрева откроют в Гродно из-за усиления морозов

15.01.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Специальный пункт обогрева откроют в центре Гродно в выходные, об этом сообщили в организации Белорусского общества Красного Креста.

© Sputnik Альфред Микус
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха в областном центре опустится до -15°С.

Ярко-красную палатку установят в районе автовокзала. На пункте будут дежурить волонтеры. При надобности они окажут первую медицинскую помощь, напоят горячим чаем. Воспользоваться пунктом обогрева сможет каждый.

В Гродно также начали раздачу продуктов питания и средств гигиены людям без определенного места жительства.

Точки обогрева устанавливают и в Минске. Первая открыта возле Дома ночного пребывания на улице Ваупшасова, 42. Группа волонтеров работает и на выездах: они осматривают места, где чаще всего собираются бездомные люди. Нуждающимся оказывают помощь, в том числе медицинскую.

В Беларуси в выходные дни синоптики обещают сильное похолодание. Белгидромет по этому поводу объявил желтый уровень опасности. В воскресенье местами ожидается до -25°С.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Из-за низкой температуры синоптики объявили желтый уровень опасности, в ближайшие дни местами по стране ожидается до -25°С.
 
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