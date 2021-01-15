Пункт обогрева откроют в Гродно из-за усиления морозов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Специальный пункт обогрева откроют в центре Гродно в выходные, об этом сообщили в организации Белорусского общества Красного Креста.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в областном центре опустится до -15°С.

Ярко-красную палатку установят в районе автовокзала. На пункте будут дежурить волонтеры. При надобности они окажут первую медицинскую помощь, напоят горячим чаем. Воспользоваться пунктом обогрева сможет каждый.

В Гродно также начали раздачу продуктов питания и средств гигиены людям без определенного места жительства.

Точки обогрева устанавливают и в Минске . Первая открыта возле Дома ночного пребывания на улице Ваупшасова, 42. Группа волонтеров работает и на выездах: они осматривают места, где чаще всего собираются бездомные люди. Нуждающимся оказывают помощь, в том числе медицинскую.

В Беларуси в выходные дни синоптики обещают сильное похолодание . Белгидромет по этому поводу объявил желтый уровень опасности. В воскресенье местами ожидается до -25°С.

Читайте также: