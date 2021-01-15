ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержание врача, запись от BYPOL и девушки с зонтиками. Что происходит в стране 15 января

15.01.2021 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утро пятницы началось с известия о задержании врача-невролога Руслана Бадамшина. Его вечером 14 января «взяли» в четвертый раз. Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. По улицам Минска сегодня снова гуляли девушки с бело-красно-белыми зонтиками. Мы будем следить за основными событиями этого дня и рассказывать о них вам.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы будем следить за основными событиями этого дня и рассказывать о них вам.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно появится электробус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by