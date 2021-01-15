Задержание врача, запись от BYPOL и девушки с зонтиками. Что происходит в стране 15 января

Источник материала: Tut.by

Утро пятницы началось с известия о задержании врача-невролога Руслана Бадамшина. Его вечером 14 января «взяли» в четвертый раз. Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. По улицам Минска сегодня снова гуляли девушки с бело-красно-белыми зонтиками. Мы будем следить за основными событиями этого дня и рассказывать о них вам.



