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В Гродно появится электробус

15.01.2021 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно пустят электробус, а автовокзал ждет модернизация. Об этом «Вечернему Гродно» рассказал мэр Мечислав Гой.


Фото: Павел Мурашко

В этом году опытную эксплуатацию пройдет электробус МАЗ 303Е10, произведенный на Минском автозаводе.

Новые маршруты пока не открывать не планируют. Главная задача — обновить транспортный парк.

Также, по словам Гоя, разработан проект модернизации автовокзала — он заявлен на включение в инвестпрограмму Гродненской области на 2021 год.

В 2020 году строительство контактной сети на участках улиц Суворова и Маслакова позволило соединить спальные районы города — Грандичи с Колбасино и Ольшанкой.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно пустят электробус, а автовокзал ждет модернизация.
 
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