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В Гродно появится электробус
15.01.2021 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно пустят электробус, а автовокзал ждет модернизация. Об этом «Вечернему Гродно»
В этом году опытную эксплуатацию пройдет электробус МАЗ 303Е10, произведенный на Минском автозаводе.
Новые маршруты пока не открывать не планируют. Главная задача — обновить транспортный парк.
Также, по словам Гоя, разработан проект модернизации автовокзала — он заявлен на включение в инвестпрограмму Гродненской области на 2021 год.
В 2020 году строительство контактной сети на участках улиц Суворова и Маслакова позволило соединить спальные районы города — Грандичи с Колбасино и Ольшанкой.
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В Гродно пустят электробус, а автовокзал ждет модернизация.
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