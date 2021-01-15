В Гродно появится электробус

Источник материала: Tut.by

В Гродно пустят электробус, а автовокзал ждет модернизация. Об этом «Вечернему Гродно» рассказал мэр Мечислав Гой.



Фото: Павел Мурашко

В этом году опытную эксплуатацию пройдет электробус МАЗ 303Е10, произведенный на Минском автозаводе.

Новые маршруты пока не открывать не планируют. Главная задача — обновить транспортный парк.

Также, по словам Гоя, разработан проект модернизации автовокзала — он заявлен на включение в инвестпрограмму Гродненской области на 2021 год.

В 2020 году строительство контактной сети на участках улиц Суворова и Маслакова позволило соединить спальные районы города — Грандичи с Колбасино и Ольшанкой.