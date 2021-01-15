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В Брестском районе пьяный парень надругался над государственным флагом

15.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Объяснить поступок юноша не смог, был в тумане алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело. В милицию обратились работники школы в деревне Вельямовичи, откуда и исчез флаг. Позже поврежденное полотнище нашли на земле недалеко от здания. Милиция оперативно вышла и на подозреваемого: им оказался 21-летний местный житель, работник одного из сельхозпредприятий. Кстати, он же бывший ученик этой школы. Сельчанин сорвал государственный символ с флагштока, потушил о него сигарету, а после выбросил
 
 
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Объяснить поступок юноша не смог, был в тумане алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело. В милицию обратились работники школы в деревне Вельямовичи, откуда...
 
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