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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестском районе пьяный парень надругался над государственным флагом Объяснить поступок юноша не смог, был в тумане алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело. В милицию обратились работники школы в деревне Вельямовичи, откуда...

Объяснить поступок юноша не смог, был в тумане алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело. В милицию обратились работники школы в деревне Вельямовичи, откуда и исчез флаг. Позже поврежденное полотнище нашли на земле недалеко от здания. Милиция оперативно вышла и на подозреваемого: им оказался 21-летний местный житель, работник одного из сельхозпредприятий. Кстати, он же бывший ученик этой школы. Сельчанин сорвал государственный символ с флагштока, потушил о него сигарету, а после выбросил