В. Кацман: США больше не пример демократии

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В США готовятся к инаугурации Джо Байдена. Пока атмосфера в городе не совсем праздничная: внутри и снаружи Капитолия разместились солдаты армии США. А в соседних со зданием кварталах заколачивают витрины магазинов и окна офисов. ФБР сообщила о готовящихся в городе новых беспорядках. Возможно ли повторение штурма? Даже если нет, статус США как главной демократии мира значительно пошатнулся. С этим согласен политический эксперт и журналист Владимир Кацман.