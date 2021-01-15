В Свято-Успенском Жировичском монастыре православный мир прощается с Митрополитом Филаретом

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Прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом сегодня проходит в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре. Тело владыки перевезли сюда накануне поздно вечером. В свое время Митрополит Филарет спас обитель от закрытия. Всю ночь насельники монастыря у гроба Экзарха читали Евангелие. Священнослужители со всех регионов страны, верующие, прихожане в последний раз несут своему архипастырю белые розы. Это любимые цветы владыки.

В эти минуты в Успенском соборе, где установлен гроб с телом владыки Филарета, заканчивается Архиерейская литургия. После чего священнослужители совершат панихиду. Затем почетный Патриарший Экзарх будет предан земле.