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Почти 370 электронных ярмарок вакансий прошло в 2020 году
15.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почти 370 электронных ярмарок вакансий прошло в 2020 году. Накануне состоялась одна из них с участием семи предприятий Минска, доступ к полутысяче предложений о трудоустройстве от семи столичных организаций в онлайн-формате открыт и сегодня. Ознакомиться с актуальными вакансиями все желающие могут в базе данных на портале государственной службы занятости. За 2020-й наниматели на электронных ярмарках в Беларуси предложили около 80 тысяч вакансий.
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Почти 370 электронных ярмарок вакансий прошло в 2020 году. Накануне состоялась одна из них с участием семи предприятий Минска, доступ к полутысяче предложений о...
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