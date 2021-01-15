Вынесли приговор по уголовному делу за участие в марше 1 ноября: минчанин получил 3 года «домашней химии»

Источник материала: Tut.by

В суде Первомайского района Минска вынесли приговор по уголовному делу Михаила Глуховского — 48-летнего водителя, который 1 ноября участвовал в марше возле парка Челюскинцев. Судья решила дать Глуховскому три года «домашней химии».





Судья суда Первомайского района Светлана Черепович вынесла приговор: Глуховского признать виновным по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и назначить наказание на три года в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Гособвинитель запрашивала также удовлетворить иск прокуратуры в интересах «Минсктранса» за блокировку транспорта с суммой ущерба — 10 689 рублей 76 копеек. Однако этот иск будут рассматривать отдельно, в гражданском суде.

Во время суда Михаил Глуховский находился на свободе, под личное поручительство. Мера пресечения остается прежней.

Что это за дело?

Михаил Глуховский — водитель на одном из производств в Минске, ему 48 лет. На первом судебном заседании мужчина рассказал, что 1 ноября вышел на марш возле парка Челюскинцев, чтобы выразить свой протест: сначала шел по тротуару, потом вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть.

Тогда Глуховского задержали по статье 342 УК РБ, дали штраф — 20 базовых по статье 23.34 КоАП. В декабре Михаила осудили по статье 23.34 КоАП за другой, более ранний, марш. Тогда назначили 15 базовых. Штрафы мужчина выплатил.

По делу за 1 ноября потерпевшим признан «Минсктранс», организация выставила гражданский иск с суммой ущерба 10 689 рублей 76 копеек, мотивируя это тем, что около 30 маршрутов общественного транспорта были заблокированы в районе от парка Челюскинцев, Зеленого Луга и до МКАД из-за марша. Такой же иск и с такой же суммой в интересах «Минсктранса» выставила прокуратура.

Мужчина считает себя виновным частично. Согласен только с тем, что участвовал в марше, выходил на проезжую часть, но не согласен с размером ущерба и тем числом маршрутов, которые не работали якобы из-за него. По его словам, на проезжей части он был пять минут. При задержании сопротивления не оказывал, вел себя корректно.

На суде также выступали свидетели в балаклавах — сотрудники ОМОН. Никто из них Глуховского на марше не задерживал и не мог точно вспомнить, видел ли его на марше. Заблокированного транспорта по пути они тоже не видели, так как были в машине.

Ранее мы рассказывали , что 1 ноября в Минске проходил воскресный марш, после которого задержали сотни людей. Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них. 231 человек признан подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.