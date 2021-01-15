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Вынесли приговор по уголовному делу за участие в марше 1 ноября: минчанин получил 3 года «домашней химии»
15.01.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Первомайского района Минска вынесли приговор по уголовному делу Михаила Глуховского — 48-летнего водителя, который 1 ноября участвовал в марше возле парка Челюскинцев. Судья решила дать Глуховскому три года «домашней химии».
Судья суда Первомайского района Светлана Черепович вынесла приговор: Глуховского признать виновным по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и назначить наказание на три года в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Гособвинитель запрашивала также удовлетворить иск прокуратуры в интересах «Минсктранса» за блокировку транспорта с суммой ущерба — 10 689 рублей 76 копеек. Однако этот иск будут рассматривать отдельно, в гражданском суде.
Во время суда Михаил Глуховский находился на свободе, под личное поручительство. Мера пресечения остается прежней.
Что это за дело?
Михаил Глуховский — водитель на одном из производств в Минске, ему 48 лет. На первом судебном заседании мужчина рассказал, что 1 ноября вышел на марш возле парка Челюскинцев, чтобы выразить свой протест: сначала шел по тротуару, потом вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть.
Тогда Глуховского задержали по статье 342 УК РБ, дали штраф — 20 базовых по статье 23.34 КоАП. В декабре Михаила осудили по статье 23.34 КоАП за другой, более ранний, марш. Тогда назначили 15 базовых. Штрафы мужчина выплатил.
По делу за 1 ноября потерпевшим признан «Минсктранс», организация выставила гражданский иск с суммой ущерба 10 689 рублей 76 копеек, мотивируя это тем, что около 30 маршрутов общественного транспорта были заблокированы в районе от парка Челюскинцев, Зеленого Луга и до МКАД из-за марша. Такой же иск и с такой же суммой в интересах «Минсктранса» выставила прокуратура.
Мужчина считает себя виновным частично. Согласен только с тем, что участвовал в марше, выходил на проезжую часть, но не согласен с размером ущерба и тем числом маршрутов, которые не работали якобы из-за него. По его словам, на проезжей части он был пять минут. При задержании сопротивления не оказывал, вел себя корректно.
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Вынесли приговор по уголовному делу за участие в марше 1 ноября: минчанин получил 3 года «домашней химии»
В суде Первомайского района Минска вынесли приговор по уголовному делу Михаила Глуховского - 48-летнего водителя, который 1 ноября участвовал в марше возле парка...
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