Крещенских купаний в этом году в Бресте не будет

Источник материала: Tut.by

В прошлом году в Бресте не было организованных мест для купания на Крещение. Такая же ситуация — и в 2021-м, сообщает «Брестская газета» .





«В этом году ничего не будет, потому что МЧС все запретило», — сообщили «БГ» в Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, волонтеры которой дежурили возле популярных для Крещенских купаний мест. Именно они устанавливали палатки у водоемов и раздавали горячий чай. Оперативно получить комментарий в Брестском областном управлении МЧС «БГ» не удалось.

В Брестской областной организации ОСВОД сообщили, что организацией таких мероприятий они не занимаются, однако напомнили, что ОСВОД дежурит на спасательных станциях Бреста круглогодично. В областном центре таких станций три: на Гребном канале, на улице Махновича в районе Варшавского шоссе и на проспекте Республики, 12, в микрорайоне Восток.

Напомним, ежегодно 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Накануне этого дня, а также в сам праздник многие придерживаются традиции окунания в прорубь. Раньше к местам так называемых купелей шли крестным ходом, священники освящали воду в определенных городскими властями для этого местах, сотрудники МЧС вырезали прорубь, дежурили сотрудники скорой помощи и ОСВОДа, а также волонтеры Красного Креста.

Два года назад Брестская епархия заявила, что не будет освящать купели , объясняя это тем, что «крещенские купания не имеют прямого отношения к церковным обычаям празднования Крещения Господня, а являются скорее частью народных традиций». При этом церковь не запрещает окунаться на Крещение в прорубь, если человек здоров и может позволить себе погружение в холодную воду.

В тот год, несмотря на то, что церковь не освящала купели, в Брестской области на Крещение пришли окунуться около 4,5 тысячи человек, из них только на Гребном канале — около 400. При этом люди сами вырезали бензопилой прорубь.