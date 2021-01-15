Погода в выходные. Какими будут морозы и когда они ослабнут

Источник материала: Tut.by

В Беларуси установилась морозная погода, и за прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха оказалась на 1...5°С ниже климатической нормы. В субботу морозы усилятся, а холоднее всего будет в воскресенье и понедельник, когда ночью местами по стране температура воздуха опустится до 29 градусов мороза.





16 января, в субботу, местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -18...24°С, местами при прояснениях -25...26°С, по юго-западу -15...17°С; максимальная днем -15...20°С, по юго-западу -9...14°С.

17 января, в воскресенье, ночью и утром в отдельных районах страны небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -18...25°С, при прояснениях -26...29°С, максимальная днем -14...19°С.

18 января, в понедельник, преимущественно без осадков, лишь утром и днем

в отдельных районах по северу Беларуси небольшой кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -19...25°С, местами -26...29°С; максимальная днем -10...17°С, в отдельных районах -18...19°С.

На Крещение, 19 января, сохранится морозная погода.

19 января, во вторник, в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -14...21°С, при прояснениях -22...26°С; максимальная днем -7...14°С, местами до -16°С.

По предварительному прогнозу, ослабление морозов ожидается в середине следующей недели.