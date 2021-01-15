Протестующий, который дал затрещину оператору БТ, приговорен к двум годам лишения свободы

Источник материала: Tut.by

Октябрьский суд Минска приговорил 52-летнего уроженца Магдебурга Вячеслава Ломоносова, экс-режиссера БТ к двум годам лишения свободы. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге 25 октября и избиении оператора БТ, сообщает «Радыё Свабода » .



Фото: Радыё Свабода

Вячеславу предъявлено обвинение по двум статьям УК: ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Дело рассматривала судья Елена Живица. Вячеслав Ломоносов находился под стражей в суде.

Судья полностью удовлетворила просьбу прокурора, который посчитал вину Ломоносова доказанной и просил приговорить его к двум годам колонии общего режима.

Пострадавший оператор БТ Иван Мартынович на приговор не явился. Вчера во время заседания он попросил не применять к Ломоносову наказание, связанное с лишением свободы. Он сказал, что не имеет к Ломоносову никаких материальных претензий.

Что говорил Ломоносов в последнем слове

В своем последнем слове Вячеслав Ломоносов еще раз извинился перед оператором БТ Иваном Мартыновичем «за причинение боли, за свой недостойный поступок».

Подсудимый сказал, что ему было стыдно за свой поступок, тем более что потерпевший оператор Иван Мартынович был его коллегой, «человеком с телевидения». Вячеслав сказал, что работал на телевидении 24 года и любит свое дело. Он упомянул, что во время президентских выборов записывал выступления кандидатов и транслировал их дебаты в прямом эфире. Он также работал на парламентских выборах, на параде, а в последние годы ему доверили вести прямые трансляции с пасхальных и рождественских богослужений, которые демонстрировались в странах СНГ.

«После ухода с телевидения я искал и, если бы не это дело, была пара компаний, где я мог бы устроиться на работу», — сказал подсудимый.

Вячеслав сказал, что ему было очень тяжело, так как он провел в тюрьме почти три месяца, но еще тяжелее то, что он не мог отметить Новый год и день рождения дочери, а также Рождество в кругу семьи.

«Мне было больно 25-го числа (во время задержания 25 октября на марше Вячеслав был жестоко избит ОМОНом, у него было сломано три ребра и палец. — Прим. Р.С.), но гораздо больнее, что перед Новым годом от ковида умерла теща. Она стала моей второй мамой, и я не мог проститься с ней и поддержать семью в трудную минуту».

Ломоносов сказал, что искренне раскаялся, и попросил суд не применять наказание в виде лишения свободы.