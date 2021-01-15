Еще один скандальный слив от BYPOL: смерть Тарайковского, новое оружие, лагеря для протестующих

Объединение силовиков BYPOL опубликовало на своем YouTube-канале аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Николая Карпенкова рассказывает о новом оружии, убийстве Александра Тарайковского, лагерях для протестующих. Карпенков - экс-глава ГУБОПиК, а нынче заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками.

Об оружии

В начале записи мужчина рассказывает про новое оружие, за которым белорусские силовики обратились к российским, - это пистолет Ярыгина. Речь идет о преимуществах, плюсах и минусах этого пистолета.

«И даже если, получается, взять заряженным… не надо, не стреляет, то он на предохранителе стоит. А если, получается, разрядить, соответственно [неразборчиво], было ощущение, что, может быть, вообще это травматическое оружие, - продолжает голос. - Мы, получается, взяли вчера коробку картонную. В четыре ряда ее сложили, поставили на стул [неразборчиво], получается, взяли и испытали. Получается, картонная коробка насквозь и стул насквозь, получается, и понятно, чего умер этот пьяница и дебил, как его?»

Далее кто-то называет фамилию «Тарайковский», и голов подтверждает: «Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь. Он стоял там в майке, и, я думаю, что с обратной стороны майки она не застрянет».

Белорусские силовики говорили, что «им не хватает, получается, травматического оружия», поэтому «получается, приходится задачи решать резиновой палкой или кулаком. <...>. Но необходимо, конечно, нам травматическое оружие», - говорит голос.

Он уточняет, что «по указанию главы государства приобретено 100 пистолетов – 30 для СОБР, 20 в «Алмаз», «50 пистолетов передали нам».

Оружие применяйте прямо в лоб

Мужчина объясняет подчиненным, в какие именно уязвимые места, чтобы человек после этого не пришел в то состояние, в котором ранее был. По сути, дается "карт бланш" на любое убийство.

«Поэтому, как президент говорил, что, если прет на тебя, если прет на тебя, - применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком, ну, виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился, - говорит голос. - Ну, откачают - так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. Потому что в основном все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают коктейли «Молотова», - те же террористы. Это лишние люди в нашей стране».

О «лагерях» для протестующих

Мирных демонстрантов голос называет «острокопытными» и рассказывает о специальной базе, в которую внесены те, кто участвует в протестах второй раз. При этом «спикер» считает, что «все успкоится».

«Создается база данных. В этой базе данных те, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо «острокопытных», такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка - этаж, кормили - этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится», - отмечает голос.

Время требует людей, которые «через себя переступили»

Говорящий подчеркивает, что ни один сотрудник правоохранительных органов не должен выходить к протестующим без огнестрельного оружия.

«Поэтому пришло другое время. Время, получается, жестких действий с оглядкой на, скажем так, политические моменты, так как мы, получается, страна, которая интегрирована в мировое сообщество и обязана соблюдать ряд определенных действий для того, чтобы мы не выглядели как изгои, - вот это время, оно закончилось. Наступило другое время, и это время, получается, требует более молодых, более решительных людей, которые через себя переступили».

При этом голос отмечает, что самое главное, что в коллективах есть руководители, которые не должны подвести, а главное - чтобы все были здоровы и «навели порядок».

Подлинность аудиозаписи в настоящее время доказать сложно. Onliner сообщает , что за комментарием обратился в МВД. Там заявили, что пока официальных комментариев по этому поводу нет. Будут ли они, пока непонятно.

«Вы все увидите на нашем Telegram-канале», - сказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.