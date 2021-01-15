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В Минске 7-летняя девочка каталась на тюбинге и врезалась в дерево. У ребенка ЧМТ
15.01.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске семилетняя девочка получила черепно-мозговую травму, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Происшествие с ребенком случилось 13 января около одного из домов на улице Харьковской. 7-летняя девочка съезжала с горки на тюбинге и ударилась головой о дерево.
Сейчас ребенок в больнице с черепно-мозговой травмой.
Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось ранее, в столице из-за катания на санках и тюбингах
Городские власти призывают минчан кататься на специально оборудованных для этого горках.
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Происшествие с ребенком случилось 13 января около одного из домов на улице Харьковской.
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