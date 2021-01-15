В Минске 7-летняя девочка каталась на тюбинге и врезалась в дерево. У ребенка ЧМТ

Источник материала: Tut.by

В Минске семилетняя девочка получила черепно-мозговую травму, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Происшествие с ребенком случилось 13 января около одного из домов на улице Харьковской. 7-летняя девочка съезжала с горки на тюбинге и ударилась головой о дерево.

Сейчас ребенок в больнице с черепно-мозговой травмой.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, в столице из-за катания на санках и тюбингах травмы получили 146 человек. Пострадали 126 детей и 20 взрослых: переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы легкой степени.

Городские власти призывают минчан кататься на специально оборудованных для этого горках.