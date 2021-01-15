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Старые фото Могилева из альбомов горожан. Такими «новый мост» и стройку Заднепровья вы еще не видели
15.01.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжаем публиковать Могилева из ваших семейных альбомов!">старые фото Могилева, которые вы нам присылаете. Эта подборка — из архива Виктора Пелиха. На фото можно увидеть, как строились Заднепровье — микрорайоны Фатина и Терехина — и «новый мост» на улице Королева. Любопытные снимки! Все сделаны ориентировочно в 1994—1995 годах.
Вот так строился мост через реку Днепр на улице Королева. Это самый длинный мост в Могилеве — он 402 метра в длину. Ширина моста — 25 метров. Мост сдали в эксплуатацию в 1996 году.
А это вид на пустырь — будущий микрорайон Фатина.
Так в начале 1990-х выглядел сегодняшний микрорайон Терехина. Узнаете?
А вот дома на улице Мовчанского 30 лет назад.
Ну и напоследок смотрите: на пленку запечатлели пожар частного дома недалеко от будущего моста на улице Королева.
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Старые фото Могилева из альбомов горожан. Такими «новый мост» и стройку Заднепровья вы еще не видели
Продолжаем публиковать ваши семейные и архивные снимки. Присылайте еще!
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