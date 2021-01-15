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Старые фото Могилева из альбомов горожан. Такими «новый мост» и стройку Заднепровья вы еще не видели

15.01.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем публиковать Могилева из ваших семейных альбомов!">старые фото Могилева, которые вы нам присылаете. Эта подборка — из архива Виктора Пелиха. На фото можно увидеть, как строились Заднепровье — микрорайоны Фатина и Терехина — и «новый мост» на улице Королева. Любопытные снимки! Все сделаны ориентировочно в 1994—1995 годах.


Строительство моста через реку Днепр на улице Королева в Могилеве, начало 1990-х. Фото: Виктор Пелих

Вот так строился мост через реку Днепр на улице Королева. Это самый длинный мост в Могилеве — он 402 метра в длину. Ширина моста — 25 метров. Мост сдали в эксплуатацию в 1996 году.


Строительство моста через реку Днепр на улице Королева в Могилеве, начало 1990-х. Фото: Виктор Пелих

Строительство моста через реку Днепр на улице Королева в Могилеве, начало 1990-х. Фото: Виктор Пелих

А это вид на пустырь — будущий микрорайон Фатина.


Вид на будущий микрорайон Фатина. Фото: Виктор Пелих

Так в начале 1990-х выглядел сегодняшний микрорайон Терехина. Узнаете?



Будущий микрорайон Терехина. Фото: Виктор Пелих

А вот дома на улице Мовчанского 30 лет назад.


Строится дом на улице Мовчанского, 40. Фото: Виктор Пелих

Парковка у дома № 45 на улице Мовчанского. Фото: Виктор Пелих

Могилевчане ожидают автобус на остановке «Улица Новостроевская». Фото: Виктор Пелих

Ну и напоследок смотрите: на пленку запечатлели пожар частного дома недалеко от будущего моста на улице Королева.


Фото: Виктор Пелих

Присылайте не опубликованные ранее нигде фото старого Могилева — в советские годы и в 1990-е — из своих семейных альбомов. Нам интересно, как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Фото высылайте на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva. Опубликуем самое любопытное!

 
Теги: Могилев
 
 
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