Убийцу бизнесмена так и не нашли. Что известно о преступлении, как в лихие 90-е, в Гродно спустя год

Источник материала: Tut.by

В ночь на 15 января прошлого года в деревне Чеховщина, что недалеко от Гродно, был убит местный бизнесмен — 55-летний Александр Пресняк. Его застрелили прямо в собственной BMW X6, стреляли в голову. Прошел год, о результатах расследования ничего не известно — и Sputnik решил поинтересоваться, нашли ли дерзкого убийцу.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По обстоятельствам убийства тогда было известно немного: Пресняк на своей BMW X6 подъехал к своему дому в коттеджном поселке, где его уже поджидал убийца. Местные потом рассказывали TUT.BY, что никто, что удивительно, ничего не слышал: «У нас здесь такая тишина, что посторонние звуки всегда отчетливо слышны, а в эту ночь мы ничего такого не слышали — ни выстрела, ни хлопка. Ничего».

Соседи также рассказывали ОНТ , что на доме около коттеджа бизнесмена стоит камера наружного видеонаблюдения и она зафиксировала «вспышки выстрелов и как человек побежал в сторону города [Гродно]».

— Он был один, без машины, ждал его.

Дело до сих пор не раскрыто. Как сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, расследование данного дела продолжается, продолжается отработка следственных версий. Кроме того, направлено международное поручение, в рамках которого устанавливается наличие хозяйственной деятельности убитого бизнесмена за рубежом.

Александр Пресняк в 2011 году был заместителем директора по развитию перчаточной фабрики «Акцент», в 2013 году — председателем наблюдательного совета, а в последнее время — одним из акционеров предприятия. До 2014 года был также акционером гродненского ОАО «Швейно-торговая фирма Элод».

Предыдущий такой случай в Гродно был в шальные 1990-е, когда кто-то застрелил у калитки дома тогдашнего председателя Гродненского облисполкома Дмитрия Арцименю. Имена заказчика и исполнителя того преступления до сих пор неизвестны.